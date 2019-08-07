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07.08.19 11:21

Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вранці розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити смерть 4 українських воїнів на Донбасі унаслідок обстрілу з боку найманців РФ.

Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я сьогодні зранку розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу (загибель 4 українських воїнів. - Ред.). Терміново йому подзвонив, сказав, що це не наближає нас до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей", - розповів Зеленський.

"Друге питання, яке я порушив: ми продовжуємо розмінування і нам потрібно скоротити з того боку терміни будівництва в Станиці Луганській моста. Ще кілька питань порушував. Це повернення наших полонених. Довга у нас була розмова. Я кажу, що наших людей вбивають. Мені кажуть, що є деталі, де наші люди стріляють по цивільних людях. Всі говорять, що хочуть миру, але, крім слів, ми повинні рухатися дуже швидкими кроками", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.

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