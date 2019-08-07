Зеленський планує провести телефонні розмови з Макроном і Меркель для узгодження зустрічі "нормандської четвірки"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на брифінгу.

Зеленський зазначив, що сьогодні "перший дзвінок був із президентом РФ"

"Другий дзвінок у мене буде вже з Туреччини Макрону. Але я не знаю, чи встигнемо ми", - сказав Зеленський.

Також він додав, що планує зв'язатися з Меркель.

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"Я б також хотів з'єднатися сьогодні, якщо буде час у пані Меркель, і домовитися про термінову зустріч, щоб ми більше не говорили один одному, що цього року має бути зустріч у нормандському форматі. Скільки ще людей мають загинути цього року? Тому я хочу, щоб ця зустріч відбулася найближчим часом", - сказав Зеленський.

Також Зеленський додав, що хотів би, щоб зустріч у нормандському форматі відбулася, попри всі попередні дипломатичні домовленості.

"Щоб ми по-людськи ставилися один до одного і розуміли що це дуже важливо", - зазначив президент.

Глава держави припустив, що може перервати свій візит до Туреччини.

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