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07.08.19 11:40

Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак. ВIДЕО

Від початку дії перемир'я в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинули шість військовослужбовців Збройних сил України, ще дев'ять дістали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

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"Від початку оголошеного перемир'я в зоні проведення ООС загинули 6 українських військовослужбовців, включно із 4, які загинули вчора, і поранені були 9 військовослужбовців", - сказав він на брифінгу у вівторок у Києві.

Перемир'я оголошено 21 липня.

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Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.

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