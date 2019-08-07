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07.08.19 11:53

Пріоритет на залізниці віддається українським вантажам, а потім - питання транзиту, - Омелян

Міністерство інфраструктури може обмежити транзитні перевезення в серпні-вересні в тому випадку, якщо це створить значні труднощі для українських перевізників.

Про це, відповідаючи на запитання журналіста OBOZREVATEL, в ході спільного брифінгу з представником президента в уряді Андрієм Герусом, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Сьогодні ми чітко зазначили, що наша позиція є послідовною. Пріоритет віддається на поставку нафти і нафтопродуктів, вугілля і зернового експорту, і вже потім питання транзиту. Це не означає будь-яких обмежень, якщо є нормальні, планові перевезення. Якщо ми будемо бачити будь-які загрози для перших цих груп товарів, то безумовно ми змушені будемо оголошувати конвенції", - повідомив міністр.

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