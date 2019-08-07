Зеленський затвердив склад Комісії з правової реформи

Про це йдеться в указі №584/2019 від 7 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Комісію очолили заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка і професор КНУ імені Тараса Шевченка Михайло Буроменський.

У складі комісії буде шість груп:

з підготовки змін Конституції (глава - професор НаУКМА Анатолій Заєць);

з розвитку законодавства про організацію судової влади і здійснення правосуддя (глава - ректор Національної школи суддів Микола Оніщук);

з питань розвитку кримінального права (глава - колишній голова Конституційного суду Юрій Баулін);

з питань реформування кримінальної юстиції (голова - колишній заступник генпрокурора Віталій Касько);

з питань розвитку юридичної освіти (голова - віцепрезидент Національної академії правових наук Наталія Кузнєцова);

з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (глава - постпред президента в АР Крим Антон Кориневич).

У більшості груп - близько десяти експертів. До групи, яка розроблятиме нове законодавство, входять 26 осіб.

Члени комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Комісія з правової реформи - консультативно-дорадчий орган при президенті України. Її основне завдання - сприяння розвитку правової системи України.

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