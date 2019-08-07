Зеленський затвердив склад Комісії з правової реформи

Про це йдеться в указі №584/2019 від 7 серпня, передає Цензор.НЕТ.
Комісію очолили заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка і професор КНУ імені Тараса Шевченка Михайло Буроменський.
У складі комісії буде шість груп:
- з підготовки змін Конституції (глава - професор НаУКМА Анатолій Заєць);
- з розвитку законодавства про організацію судової влади і здійснення правосуддя (глава - ректор Національної школи суддів Микола Оніщук);
- з питань розвитку кримінального права (глава - колишній голова Конституційного суду Юрій Баулін);
- з питань реформування кримінальної юстиції (голова - колишній заступник генпрокурора Віталій Касько);
- з питань розвитку юридичної освіти (голова - віцепрезидент Національної академії правових наук Наталія Кузнєцова);
- з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (глава - постпред президента в АР Крим Антон Кориневич).
У більшості груп - близько десяти експертів. До групи, яка розроблятиме нове законодавство, входять 26 осіб.
Члени комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.
Комісія з правової реформи - консультативно-дорадчий орган при президенті України. Її основне завдання - сприяння розвитку правової системи України.