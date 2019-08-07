Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.08.19 12:37

Зеленський затвердив склад Комісії з правової реформи

Президент Володимир Зеленський затвердив склад Комісії з питань правової реформи, яку він створив у кінці червня замість Ради судової реформи та Конституційної комісії.

Зеленський затвердив склад Комісії з правової реформи

Про це йдеться в указі №584/2019 від 7 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Комісію очолили заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка і професор КНУ імені Тараса Шевченка Михайло Буроменський.

У складі комісії буде шість груп:

У більшості груп - близько десяти експертів. До групи, яка розроблятиме нове законодавство, входять 26 осіб.

Члени комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Комісія з правової реформи - консультативно-дорадчий орган при президенті України. Її основне завдання - сприяння розвитку правової системи України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В один клік без корупції і черг: Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100