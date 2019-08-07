Поліція Великої Британії розслідує участь Путіна в отруєнні Скрипалів, - The Guardian

Поліція Сполученого Королівства розслідує можливу участь президента Російської Федерації Володимира Путіна в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

На думку британських спецслужб, Путін, "ймовірно", схвалив отруєння Скрипаля. Також глава британської контртерористичної поліції Ніл Басу каже, що пред'явлення Путіну звинувачень в організації нападу пов'язано з певними складнощами.

"Ви мусите довести, що він (Путін. - Ред.) був безпосередньо в це залучений", - сказав він.

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На арешт двох виконавців отруєння - росіян Чепіги і Мишкова, які переховувалися під псевдонімами "Петров" і "Боширов" - видано Європейський ордер. Крім того, вони оголошені в розшук Інтерполом. Але для того, щоб видати такий же ордер на арешт Путіна, потрібні додаткові докази.

"У вас має бути справа, за яку можна висунути обвинувачення в цій країні. У нас немає такої справи (щодо Путіна. - Ред.)", - сказав Басу.

"Ми - офіцери поліції, тому мусимо шукати докази. Було багато спекуляцій про те, хто несе відповідальність (за отруєння Скрипалів. - Ред.), хто віддавав накази, але всі вони ґрунтувалися на тому, що про Росію знають експерти. А нам потрібні докази", - додав він.

Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.