В ОП повідомили подробиці розмови Зеленського з Путіним: Президент заявив про відсутність необхідності вносити зміни до Конституції

Як передає Цензор.НЕТ, пресслужба президента України повідомила подробиці цієї розмови.

Як зазначається, була акцентована важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.

Сторони обговорили ситуацію з нічними обстрілами, у результаті яких загинуло четверо українських військовослужбовців. Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості повторення подібного.

Президенти України та Росії також обговорили процес розмінування в районі Станиці Луганської, необхідного для початку відновлювальних робіт і ремонту моста.

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Крім того, йшлося про важливість діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи. Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України. Сторони домовилися про можливу зустріч лідерів країн Нормандського формату. Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні.

Також під час телефонної розмови було обговорено питання обміну полоненими.

Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", до якої входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

У середу глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним, а також анонсував телефонні переговори з президентом Франції Макрона і канцлером ФРН Меркель.