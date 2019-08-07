У Кремлі озвучили свою версію того, про що розмовляли Зеленський і Путін

Пресслужба Кремля опублікувала свій погляд на сьогоднішню телефонну розмову президентів України і Росії, повідомляє Цензор.НЕТ. Текст витриманий в дусі російської пропаганди.

"Президент Росії підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно, передовсім, унеможливити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення. Підтверджено також виняткову важливість послідовної реалізації Мінських домовленостей, включно з юридичними аспектами надання ДНР і ЛНР особливого статусу", - сказано в повідомленні.

"Домовлено про активізацію роботи з повернення утримуваних осіб. Обговорювалися перспективи взаємодії в "нормандському форматі", - додали в Кремлі.

У Москві знову заявили, що Київ нібито має домовлятися з маріонетками РФ в Донецьку і Луганську, а не безпосередньо з їхніми кураторами.

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"Була акцентована важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування. ... Домовлено про активізацію роботи щодо повернення утримуваних осіб. Обговорювалися перспективи взаємодії в "нормандському форматі"", - резюмували в Кремлі.

Раніше 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вранці розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити смерть 4 українських воїнів на Донбасі унаслідок обстрілу з боку найманців РФ.

Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.