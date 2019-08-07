"Мій батько помирає", - дочка політв'язня Бекірова просить Зеленського про допомогу

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою заяву Елеонора Бекірова опублікувала в Facebook.

"Мій батько Едем Бекіров помирає, і мені вже нема у кого просити допомоги. Але зараз я не прошу, а вимагаю. Як громадянка України і як дочка батька, який помирає, я маю на це повне право. Я вимагаю вжити всіх заходів, щоб домогтися надання допомоги моєму батькові, домогтися його лікування і в остаточному рахунку звільнення. Він абсолютно не винен: це знають ті, хто його заарештував і тримає в ув'язненні; знають ті, хто має намір його судити, хто повільно вбиває його", - йдеться в зверненні.

Дочка Бекірова зазначила, що завтра її батька "знову судитимуть, вирішуючи, жити йому чи померти".

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"Якщо він залишиться в ув'язненні, якщо суд винесе рішення про його етапування, він оголосить голодування і відмовиться приймати навіть ті ліки, які нам вдається передати йому. Він обіцяв це, а я знаю свого батька - він завжди виконує свої обіцянки. Він боєць, і він буде триматися, якщо буде знати, що його країна, за яку він у 2014 році готовий був віддати життя, бореться за нього", - зазначила Елеонора Бекірова.

"Я вимагаю від Вас зробити це. Для мого батька, для мене і його рідних, для всіх, кому він був близький це не питання політики і дипломатичних домовленостей - це питання життя і смерті рідної людини", - додала вона.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.

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