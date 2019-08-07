У Польщі не встигають оформляти трудових мігрантів

Про це йдеться в останньому звіті Верховної контрольної палати Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TVP Info.

"Причина - кадрові проблеми в офісах і недостатнє фінансування їхньої діяльності. Період легалізації перебування прибулих з-за кордону за 4 роки зріс більш ніж утричі - із 64 до 206 днів", - пояснила речниця Верховної контрольної палати Ксенія Мачак.

Перевірка порядку видачі дозволів на проживання і проїзних документів виявила порушення в 70% випадків.

"Середній час розгляду у воєводських відомствах легалізації перебування іноземців систематично збільшувався і відрізнявся в окремих воєводствах. Наприклад, у 2018 році в Люблінському воєводстві це було 116 днів, а в Нижньосілезькому - 328 днів. Хоча, як правило, всі ці провадження мають бути закінчені протягом 90 днів", - пояснила речниця.

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У період з травня 2014 року по листопад 2018 року адміністративні суди воєводств ухвалили 115 рішень, що підтверджують бездіяльність або надмірну тривалість розглядів.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, станом на середину 2019 року Польща надала дозволи на проживання 400 тисячам іноземців. Близько половини з них - громадяни України.