"Укрлендфармінг" виділив пів мільйона на лікування жителів сіл

Група компаній "Укрлендфармінг", власником якої є бізнесмен Олег Бахматюк, опікується усім спектром потреб жителів села: від проблем благоустрою сіл, підтримки інфраструктури до оздоровлення й лікування дорослих і дітей, які мешкають у тих населених пунктах, де працюють підприємства агрохолдингу. Постійно піклуючись про здоров’я українців, "Укрлендфармінг" тільки за останніх три місяці надав допомогу в сумі понад пів мільйона гривень селянам Київської, Житомирської, Полтавської, Сумської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Миколаївської та Херсонської областей.

Допомоги потребують різні медичні заклади, до прикладу, сільські пункти здоров’я, лікарняні амбулаторії. Підприємства агрохолдингу закуповують для них необхідне медичне обладнання, оргтехніку тощо. Серед різних реалізованих проектів - здійснення підприємством холдингу "Агрокомпанія Прикарпаття" ремонту кімнати для психологічної реабілітації дітей у дитячому будинку села Крихівці Тисменицького району Івано-Франківської області.

Велика частина коштів з бюджетів підприємств "Укрлендфармінгу" йде на відпочинок і оздоровлення школярів під час літніх канікул. У більшості сіл для дітей організовуються пришкільні літні табори, деякі сільради віддають перевагу санаторіям. Поряд із запитами місцевих ОТГ, сільських рад до підприємств холдингу, місцеві жителі звертаються до них і напряму.

Зокрема, Юрій Шульц, керівник підприємства "Поділля Агропродукт", яке входить до "Укрлендфармінгу", зазначив, що "селяни досить часто звертаються до підприємства по допомогу самі, не через сільську раду. Цього місяця ми вирішили приділити максимум уваги зверненням, пов’язаним з лікуванням наших орендодавців. Біч сьогодення – онкохвороби, і вони складають 80% запитів до нас, пов’язаний зі здоров’ям. Пряма адресна допомога мешканцям тих населених пунктів, де ми працюємо, є найоперативнішим методом, тому що люди не втрачають час, який може бути критичним для їхнього життя. Таких звернень стає дедалі більше".

Здоров’я населення – один з пріоритетів соціальної діяльності групи компаній "Укрлендфармінг" на території своєї присутності. Комплексний підхід агрохолдингу до проблем села сьогодні серед інших включає і питання оздоровлення та лікування його мешканців. Допомога як з організацією роботи медичних закладів, так і з наданням адресної допомоги на лікування жителям сіл надається "Укрлендфармінгом" як соціально відповідальним бізнесом протягом усього періоду його діяльності.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських аграрних підприємств. За результатами опитувань агрохолдинг вважають одним з кращих роботодавців України, який забезпечує робочими місцями 27 тисяч жителів з 600 населених пунктів України. Підприємства групи компаній традиційно є одними з найбільших українських платників податків. Соціально відповідальне підприємство відомо допомогою громадам у відбудові інфраструктури, підтримкою навчальних закладів та розвитку культури й спорту на селі у тих 22 областях України, де працює.

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