"И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": У РФ видадуть Конституцію для дітей, в якій розкажуть про "розпалювання війни в Україні"

Книга містить 121 сторінку і розрахована на дітей 8-14 років, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".
Це віршований переказ преамбули і перших двох глав Конституції - "Основи конституційного ладу" і "Права і свободи людини і громадянина".
"Попри те, що посібник адресовано школярам, автори не забувають нагадати про загальний військовий обов'язок", - пише видання і наводить уривок, з якого видно, як дітей програмують на військову тематику:
Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь
И в руку ты ружье возьмешь
И будешь защищать Россию,
А может, за нее падешь.
Обов'язок дотримуватися законодавства описано так:
И кто законы нарушает,
Наказан будет тот всегда,
А кто закона вдруг не знает,
Ответит все равно сполна.
Ілюструючи право говорити рідною мовою, автори наводять як негативний приклад України:
Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.