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07.08.19 14:49

"И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": У РФ видадуть Конституцію для дітей, в якій розкажуть про "розпалювання війни в Україні"

У Росії розробили дитячу версію конституції, в якій викладено меседжі антиукраїнської пропаганди.

"И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": У РФ видадуть Конституцію для дітей, в якій розкажуть про "розпалювання війни в Україні"

Книга містить 121 сторінку і розрахована на дітей 8-14 років, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

Це віршований переказ преамбули і перших двох глав Конституції - "Основи конституційного ладу" і "Права і свободи людини і громадянина".

"Попри те, що посібник адресовано школярам, автори не забувають нагадати про загальний військовий обов'язок", - пише видання і наводить уривок, з якого видно, як дітей програмують на військову тематику:

Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь
И в руку ты ружье возьмешь
И будешь защищать Россию,
А может, за нее падешь.

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Обов'язок дотримуватися законодавства описано так:

И кто законы нарушает,
Наказан будет тот всегда,
А кто закона вдруг не знает,
Ответит все равно сполна.

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Ілюструючи право говорити рідною мовою, автори наводять як негативний приклад України:

Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.

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