Шарко, Рак, Шандра, Курдов: оприлюднені фото морпіхів 36-ї ОБрМП, загиблих під Павлополем. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню".
Старший матрос Олександр Шарко - 1988 року народження. Родом з Козелецького району Чернігівської області. У бригаді був помічником гранатометника.
Олександр Шарко
Матрос Владислав Рак народився в 1998 році. Родом з смт Козелець Чернігівської області. У підрозділі морської піхоти служив на посаді гранатометника.
Владислав Рак
Солдат Сергій Шандра народився в 1995 році. З села Торчин Хмільницького району Вінницької області.
Сергій Шандра
За повідомленнями місцевих ЗМІ, у Сергія залишилася тільки мама (батько помер рік тому) і сестра, яка з сім'єю проживає окремо.
Матрос Василь Курдов - з села Ганнівка Братського району Миколаївської області, 1999 року народження.
Василь Курдов