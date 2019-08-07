Шарко, Рак, Шандра, Курдов: оприлюднені фото морпіхів 36-ї ОБрМП, загиблих під Павлополем. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню".

Старший матрос Олександр Шарко - 1988 року народження. Родом з Козелецького району Чернігівської області. У бригаді був помічником гранатометника.

Олександр Шарко

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Матрос Владислав Рак народився в 1998 році. Родом з смт Козелець Чернігівської області. У підрозділі морської піхоти служив на посаді гранатометника.

Владислав Рак

Солдат Сергій Шандра народився в 1995 році. З села Торчин Хмільницького району Вінницької області.

Сергій Шандра

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у Сергія залишилася тільки мама (батько помер рік тому) і сестра, яка з сім'єю проживає окремо.

Матрос Василь Курдов - з села Ганнівка Братського району Миколаївської області, 1999 року народження.

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Василь Курдов