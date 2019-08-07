Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.08.19 15:52

Трьох військовослужбовців затримали на Луганщині під час спроби продажу 12 гранатометів, - СБУ. ФОТО

На Луганщині співробітники СБУ, залучені до операції Об'єднаних сил, спільно з Нацполіцією викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Трьох військовослужбовців затримали на Луганщині під час спроби продажу 12 гранатометів, - СБУ 01

Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців та їхнього спільника поблизу Сєверодонецька згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової спроби продажу 12 гранатометів РПГ-22 та РПГ-26, 30 гранат РГД-5 та Ф-1, понад 30 підривників для гранат та майже трьох тисяч набоїв.

Трьох військовослужбовців затримали на Луганщині під час спроби продажу 12 гранатометів, - СБУ 02

За цей арсенал зловмисники планувати "виручити" 50 тисяч гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Групу торговців зброєю затримано на Полтавщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Трьох військовослужбовців затримали на Луганщині під час спроби продажу 12 гранатометів, - СБУ 03

Раніше співробітники СБУ задокументували два факти реалізації ділками 2 гранатометів, 10 гранат, 600 грамів тротилу та майже 2,5 тис. набоїв калібру 7,62 мм.

Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, джерел походження зброї та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Житель Дніпропетровщини зберігав удома арсенал вивезеної із зони АТО зброї. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100