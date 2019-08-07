Зеленський затвердив склад робочої групи з питань реінтеграції Донбасу. СПИСОК

Про це йдеться в указі президента №584/2019 від 7 серпня, оприлюдненому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Робоча група здійснює напрацювання правових основ щодо створення умов для реінтеграції в єдиний конституційний простір України тимчасово окупованих територій і населення, яке на них проживає.

До складу групи увійшли:

Антон Кориневич - постійний представник президента в АРК, кандидат юридичних наук, доцент, голова робочої групи.

Валерія Лутковська - представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі, заступник голови робочої групи (за згодою).

Олександр Павліченко - виконавчий директор громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини", заступник голови робочої групи (за згодою).

Надія Волкова - директор громадської організації "Українська правова консультативна група" (за згодою).

Тимур Короткий - професор кафедри міжнародного та європейського права Національного університету "Одеська юридична академія" (за згодою).

Олександр Лісовий - глава Донецького апеляційного суду (за згодою).

Гюндуз Мамедов - прокурор АРК, кандидат юридичних наук (за згодою).

Роман Мартиновський - адвокат громадської організації "Регіональний центр прав людини" (за згодою).

Роман Романов - директор програми "Права людини і правосуддя" Міжнародного фонду "Відродження" (за згодою).

Дар'я Свиридова - координатор освітніх програм для юристів громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини", адвокат (за згодою).

Оксана Сенаторова - доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук.

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