В.о. директора юрдепартаменту Міненерговугілля затримали на хабарі 1 тис. дол., - ГПУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Зазначена службова особа шляхом вимагання одержала від працівника цього ж Міністерства неправомірну вигоду в сумі 1 тис. доларів США за невжиття заходів та не повідомлення НАЗК про можливі порушення під час внесення відомостей в електронну декларацію.



7 серпня 2019 року під час одержання неправомірної вигоди вказану особу затримано, вилучено речові докази. На цей час вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.