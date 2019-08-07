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07.08.19 16:04

В.о. директора юрдепартаменту Міненерговугілля затримали на хабарі 1 тис. дол., - ГПУ. ФОТО

Правоохоронці спіймали на хабарі виконувача обов'язків директора юридичного Департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

В.о. директора юрдепартаменту Міненерговугілля затримали на хабарі 1 тис. дол., - ГПУ 01

Зазначена службова особа шляхом вимагання одержала від працівника цього ж Міністерства неправомірну вигоду в сумі 1 тис. доларів США за невжиття заходів та не повідомлення НАЗК про можливі порушення під час внесення відомостей в електронну декларацію.

7 серпня 2019 року під час одержання неправомірної вигоди вказану особу затримано, вилучено речові докази. На цей час вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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В.о. директора юрдепартаменту Міненерговугілля затримали на хабарі 1 тис. дол., - ГПУ 02

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

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