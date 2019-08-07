За знищенням українського Іл-76 у Лівії стоїть Росія, - Золотухін

Про це в ефірі ObozTV заявив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що це вже третій транспортний літак українських авіакомпаній, підірваний у Лівії за останній час.

Трохи раніше два Іл-76 були знищені в аеропорту Аль-Джуфра, тоді загинув льотчик із Мелітополя.

Як вважає Золотухін, всі три інциденти пов'язані між собою.

"Є всі підстави вважати, що без Кремля там не обійшлося", - переконаний він.

Читайте також: Український літак із гуманітарним вантажем обстріляли в Лівії, постраждав один член екіпажу

Золотухін зауважив, що в перших новинах про Іл-76, що з'явилися в російських блогах, містився меседж про те, що ці літаки перевозили зброю.

"Ми багато разів фіксували, що в медіа постійно з'являється інформація, яка звинувачує Україну в незаконній торгівлі зброєю, яка вигадується і підтасовується Російською Федерацією. А коли словам перестали вірити, РФ дійсно влаштовує провокації, щоб підкріпити таку інформацію якимись "аргументами", – розповів експерт.

"Російська сторона намагається використати будь-які кейси, будь-яку інформацію, щоб сказати – дивіться, Україна знову постачає зброю. І це триває останні 10 років", – наголосив він.

За словами чиновника, Росія на цьому не зупиниться і від неї можна очікувати нових провокацій.

"Навіть міжнародні видання, такі як Bloomberg чи Agence France-Presse, вже вийшли із заголовками про те, що, за інформацією лівійських військових – які частково підконтрольні Кремлю – це був український літак, який перевозив зброю. Що є фейковою інформацією", – констатував Золотухін.

Також він звернув увагу, що від держави Україна до Лівії не вирушали ні цивільні, ні військові літаки.

Читайте: Державіаслужба України заборонила польоти до Лівії

"Це приватні літаки, які належать приватним особам. У рамках українського та міжнародного законодавства у них є право надавати послуги, зокрема організаціям Червоного Хреста і Півмісяця. Жодного ембарго вони не порушували", – пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, напередодні український літак із гуманітарним вантажем Червоного Хреста обстріляли в Лівії. Один член екіпажу дістав поранення. Літак було знищено вогнем.