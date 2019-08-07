Зеленський у Туреччині: "Настане день, коли Крим обов'язково повернеться в Україну"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив сьогодні на зустрічі з українською громадою в Анкарі.

"Я точно знаю, що настане день, коли Крим обов'язково повернеться в Україну, й роз'єднані кримськотатарські родини зберуться за одним столом ... і далі в його історії будуть лише щасливі свята", - сказав Зеленський.

Глава Української держави зазначив, що останніми роками в Туреччині було створено нові осередки української громади, й подякував їхнім представникам за допомогу Україні.

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"Завдяки вашій наполегливій роботі українська громада в Туреччині міцнішає і перетворюється на справді впливову силу. Дякуємо за численні акції на підтримку нашої держави, за моральну й матеріальну - що важливо - допомогу, за сприяння в лікуванні та оздоровленні українських дітей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці. В рамках візиту в Анкарі заплановані переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад. Крім того, в Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм I.