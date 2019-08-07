Заступника начальника Інгульського відділу поліції затримано на Миколаївщині на хабарі 12 тис. грн, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Співробітник поліції вимагав гроші від підприємця за невтручання в господарську діяльність і нескладання адміністративних протоколів. Хабар у сумі 12 тис. гривень поліцейський отримав на банківську картку.

Затримання зловмисника відбулося в службовому кабінеті в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання другої частини хабара.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди). Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.