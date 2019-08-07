Сущенку продовжили утримання в "безпечному місці" колонії на три місяці, - Фейгін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Нещодавно мені зателефонував Роман Сущенко. 5 серпня йому продовжили на три місяці тримання у "безпечному місці". Більше того, його переселили в камеру трохи краще, колишня була сирувата. Зараз Роман перебуває в ній один", - розповів Фейгін.

Він також уточнив, що Сущенко може займатися своєю улюбленою справою - малюванням. "Керівництво колонії не проти. Більше того, вони іноді звертаються до Романа з проханням щось зобразити - на плакатику або вітальній листівці. Звичайно, це все неполітичного плану, типу "Привітаємо наших дорогих жінок", - пояснив захисник.

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У колонії Сущенко перебуває у так званому безпечному місці, щоб уникнути можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими.

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

Пізніше захисника Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката. Він представляє Сущенка тільки як громадський захисник.

4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив українського журналіста до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство (ст. 276 КК РФ). 12 вересня Верховний суд Росії визнав вирок "законним".