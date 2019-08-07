Путін порушив тему зміни Конституції в контексті загибелі 4 військовослужбовців. Це називається шантаж, - Найєм

Ця червона лінія - особливий статус Донбасу. Про це Найєм написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Після телефонної розмови двох президентів у Кремлі повідомили, що президенти обговорили необхідність внесення змін в Основний закон. На що Банкова лаконічно зазначила, що для припинення вбивств немає необхідності вносити зміни до Конституції України", - нагадав Найєм.

"Цинічність діалогу в тому, що тема змін до Конституції порушена в контексті загибелі чотирьох українських військовослужбовців. Людською мовою це називається шантаж і тиск з метою змінити державний устрій під дулом автоматів", - зазначив нардеп.

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На думку Найєма, по одну сторону з Путіним за визначною червоною лінією особливого статусу стоїть тільки одна фракція - Опозиційної платформи.

"Думаю, в глибині душі Віктор Медведчук уявляє себе, якщо не Муфасою, то Шрамом. Насправді, на тлі всіх цих смертей, трагедій і зрад колишні регіонали більше нагадують зграю гієн під проводом Шензі", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зателефонував російському президенту Володимиру Путіну. Він попросив російського лідера "вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей".

У Кремлі повідомили, що Путін під час бесіди підтвердив "виняткову важливість ... надання ДНР і ЛНР особливого статусу".

В Офісі Президента підкреслили, що для захисту прав усіх українців, незалежно від того, де вони перебувають, немає необхідності вносити зміни до Конституції України.