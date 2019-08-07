Порівняно з минулим роком рівень злочинності в Україні знизився на 11%, - Аброськін

Про це заявив перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У порівнянні з минулим роком кількість вчинених кримінальних правопорушень у державі знизилася на майже 11 відсотків.

Перший заступник глави Нацполіції відзначив найнижчий показник кількості вчинених умисних убивств за всі роки незалежності. У 2019 році таких злочинів зареєстровано 855 – проти майже двох тисяч у 2014 році та майже 1,2 тисячі – у 2016-му. При цьому поліцейські розкрили 777 умисних вбивств. Це становить майже 91 відсоток від числа скоєних у 2019 році таких злочинів.

Аналогічною є ситуація і з фактами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Їх кількість у порівнянні з минулим роком зменшилась на сім відсотків – таких фактів у державі зареєстровано 1178 проти 1263 минулого року.

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"Скорочення числа тяжких та особливо тяжких злочинів фіксується упродовж останніх трьох років. У порівнянні з минулим роком їх кількість зменшилася на 17 відсотків", – наголосив В’ячеслав Аброськін, додавши, що йдеться про підвищення ефективності превентивної роботи з боку поліції.

Суттєво зменшилась кількість майнових злочинів, зареєстрованих у 2019 році. Зокрема, стало на 13% менше розбійних нападів (1098 таких злочинів проти 1257 у 2018-му), на 15 відсотків – пограбувань (з майже восьми тисяч до 6,8 тисячі у 2019 році).

Крім того, на 16 відсотків стало менше крадіжок – кількість цих злочинів упала до 129 тисяч з майже 154 тисяч подібних злочинів, учинених минулого року. Також на 19 відсотків стало менше незаконних заволодінь транспортними засобами – таких фактів зафіксовано близько 3,1 тисячі проти 3,8 тисячі у 2018 році.

Від початку цього року Департамент протидії наркозлочинності з протиправного обігу вилучив понад 5 тонн наркотичних речовин, з яких майже тонна героїну та 657 кг кокаїну.

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