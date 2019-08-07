Провадження стосовно Дейнего і Кобцевої відкриті, але їх затримання означало б зрив перемир'я, - СБУ

Про це йдеться в повідомленні на сторінці СБУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Поява поблизу КПВВ "Станиця Луганська" "парламентарів" квазіреспубліки є продуманою, свідомою і цілеспрямованою провокацією з боку терористів та їхніх російських кураторів. Затримання Кобцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир’я", - йдеться в заяві.

В СБУ нагадали, що спецслужба розслідує кримінальні провадження стосовно зазначених учасників незаконних збройних формувань "ЛНР".

"Особи, які посягнули на державний суверенітет, конституційних лад і територіальну цілісність України, відповідатимуть перед законом", - підкреслили в СБУ.

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Нагадаємо, 6 серпня, посібники терористів "ЛНР" Владислав Дейнего і Ольга Копцевапересеклі лінію розмежування у Станиці-Луганській і в хамській манері заявили, що їх "влада" повинна поширюватися ще й на територію Щастя.