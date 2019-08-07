Україна повинна готуватися до нападу Росії так само, як Японія готується до цунамі, - Апаршин

Про це під час круглого столу заявив помічник керівника Офісу Президента України Іван Апаршин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я як експерт, маючи відповідні документи, цифри, стверджую, що в найближчій перспективі, а можливо і в середньостроковій перспективі, збройний конфлікт з Російською Федерацією є імовірним. Тому все, що сьогодні обговорюється в експертному середовищі - яка буде система безпеки і оборони в майбутньому та зараз — має виходити з того, що всі сценарії, про які ми можемо говорити, виходять з цього основного аргументу: Збройні сили України і країна в цілому мають готуватися до можливої агресії (я не кажу про рівень цієї агресії, про її масштаби) з боку Російської Федерації. Японія ж готується до цунамі, вони ж не знають, коли це цунамі буде, але завжди готуються до того, щоб наслідки цунамі були меншими. От на сьогоднішній день Україна та сама Японія, яка готується до можливого цунамі", - зазначив Апаршин, наголосивши, що це не офіційна позиція влади, а його експертна думка.

Він повідомив, що Головне управління розвідки ЗСУ підготувало вісім сценаріїв, за якими може розвиватися безпекова ситуація навколо України.

Читайте також: Росія переконуватиме Україну "забути" про Крим в обмін на можливе врегулювання ситуації на Донбасі, - Апаршин

"Варіанти, запропоновані Головним управлінням розвідки, експерти оцінили як дуже позитивні. Це той вихідний матеріал, з яким починають працювати експерти і в тому числі державні установи, які мають отримати саме ті сценарії, за якими може розвиватись ситуація навколо України", - повідомив Апаршин.

Він закликав зробити більш відкритою інформацію щодо можливих сценарії для України та пояснити їх суспільству простою мовою.