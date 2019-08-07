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07.08.19 18:12

Заступник голови ВККСУ Щотка подав у відставку

Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Станіслав Щотка подав у відставку.

Заступник голови ВККСУ Щотка подав у відставку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт ВККСУ.

"7 серпня 2019 Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву заступника Голови Комісії Щотки Станіслава Олексійовича про звільнення його з посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за власним бажанням", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 грудня 2014 року Станіслав Щотка був введений до складу ВККС наказом голови Державної судової адміністрації. У складі Комісії він очолював також кваліфікаційну палату.

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