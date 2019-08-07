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07.08.19 23:52

Депутата міськради затримано в Запорізькій області під час одержання 17 тис. грн хабара, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі депутата однієї з міських рад Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Депутата міськради затримано в Запорізькій області під час одержання 17 тис. грн хабара, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник систематично вимагав від директора місцевого ринку різні суми хабарів за нестворення перешкод у господарській діяльності.

Хабарника затримали відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час чергового візиту до директора ринку за "траншем" у розмірі 17 тис. гривень.

Депутата міськради затримано в Запорізькій області під час одержання 17 тис. грн хабара, - СБУ 02

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення депутатові підозри.

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