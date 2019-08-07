Денісову допитали у "справі Майдану", за якою і проходили обшуки в ОАСК, - адвокат Тарасов

Про це повідомив адвокат Денісової Андрій Тарасов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Він заявив, що слідство заборонило Денісовій і її адвокатам розголошувати будь-яку інформацію про допит.

"Слідчі попередили нас про неможливість поширення інформації, яку ми дізналися сьогодні, навіть тієї, яку ми знали до моменту нинішнього допиту", - сказав захисник.

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Тарасов уточнив, що справу зареєстровано в 2014 році щодо подій на Майдані, саме в її межах проходили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва і були опубліковані записи розмов суддів цього суду, зокрема і про Денісову.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний член ВККС, який користувався підтримкою громадськості, - Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про імовірне втручання суду в роботу держорганів змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.