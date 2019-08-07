Прощання із загиблим під Павлополем морпіхом Сергієм Шандрою відбудеться 8 серпня у Вінницькій області, - ОДА

"Учора, 6 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області, під час виконання бойового завдання героїчно загинув 24-річний боєць із Вінницької області Сергій Іванович Шандра. Орієнтовно урочистий мітинг пам'яті загиблого відбудеться 8 серпня 2019 року в Хмільнику біля пам'ятного знака героям Небесної сотні", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Вінницької обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що Сергій Шандра народився в с.Торчин Хмільницького району. До служби в армії працював механізатором у місцевому фермерському господарстві, у нього залишилися мати і сестра. Після строкової служби в листопаді 2018 року він підписав контракт зі ЗСУ.

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Поховають загиблого бійця в рідному селі.

Нагадаємо, 6 серпня російсько-окупаційні війська вчинили обстріл із РПГ поблизу Павлополя. В результаті четверо українських військових загинули. Всі вони служили в 36-ій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.