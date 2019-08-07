Ворог від початку доби п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, - пресцентр ОС

Як уточнюють у пресцентрі ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник учинив два обстріли - поблизу Водяного та Лебединського (зі стрілецької зброї), інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ОС обстріляли тричі - неподалік від Луганського (з автоматичних гранатометів), Південного (з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) і Новозванівки (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї).

Про загиблих або поранених не повідомляється.

Нагадаємо, 6 серпня загинули четверо українських воїнів, один поранений. Найманці РФ застосовували заборонені 120-мм міномети.

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