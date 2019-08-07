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07.08.19 20:34

Загиблого під Павлополем морпіха Олександра Шарка поховають 8 серпня на Чернігівщині

8 серпня, о 12.00 на кладовищі села Олбин Козелецького району Чернігівської області відбудеться церемонія прощання з загиблим українським воїном Олександром Олександровичем Шарком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Кіптівська сільрада.

У повідомленні зазначається: "Олександр Шарко, 1988 року народження, уродженець села Савінка того ж району, старший матрос, помічник гранатометника десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Він загинув 6 серпня о 10.30 в районі села Павлопіль Донецької області в результаті смертельних осколкових поранень, які дістав під час обстрілу наших позицій з РПГ-7 з використанням міни калібру 82 мм, яка була прикручена до реактивного двигуна гранати.

У нього залишилися мати і сестра".

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Загиблого під Павлополем морпіха Олександра Шарка поховають 8 серпня на Чернігівщині 01

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