САП завершила розслідування справи щодо міністра енергетики Насалика, який "забув" задекларувати $1,2 млн

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці САП.

У повідомленні наголошується: "За дорученням прокурорів САП детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у кримінальному провадженні за підозрою Міністра енергетики та вугільної промисловості України у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування буде вирішене питання щодо направлення вказаного провадження до суду.

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Як вже повідомлялось, у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.

Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

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