Офіцера-прикордонника затримали в Сумах під час одержання 500 дол. хабара, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Встановлено, що співробітник міжрайонного оперативно-розшукового відділу Державної прикордонної служби, який здійснює оперативне супроводження у кримінальному провадженні за фактом збуту наркотичних речовин, отримав 500 доларів "винагороди" від громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

7 серпня прикордонника затримали "на гарячому" на зупинці громадського транспорту в Сумах.

Правопорушникові готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступника начальника Інгульського відділу поліції затримано на Миколаївщині на хабарі 12 тис. грн, - ДБР. ФОТО