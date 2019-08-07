Прийшов час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, - Ердоган

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нарешті настав час фіналізувати переговорний процес зі складання угоди про зону вільної торгівлі. Переговори щодо якої тривають вже багато років", - сказав Ердоган на спільній прес-конференції за підсумками.
Ердоган також зазначив, що в 2018 році товарообіг між Україною і Туреччиною становив близько $4 млрд.
Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуває в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.