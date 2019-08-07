В ЄС закликали Росію вплинути на найманців на Донбасі заради припинення бойових дій

Відповідний коментар європейської сторони був поширений у середу в Брюсселі у зв'язку з інтенсивними бойовими діями під Павлополем Донецької області, які призвели до загибелі чотирьох українських військовослужбовців, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Такі дії терористів представник ЄС назвав "кричущим порушенням погодженого припинення вогню, яке також ставить цивільних жителів під великий ризик".

Він підкреслив, що повне дотримання режиму припинення вогню є вирішальним кроком на шляху до повного здійснення Мінських угод, що є основою для мирного та сталого врегулювання конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми очікуємо, що Російська Федерація повною мірою використовує свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує з тим, щоб негайно припинити бойові дії", - заявили в ЄС.

При цьому представник ЄС констатував, що в Брюсселі відомо про заклик президента Володимира Зеленського до зустрічі в Нормандському форматі на рівні глав держав. "Ми підкреслюємо важливість активізації переговорних зусиль, спрямованих на стале і мирне врегулювання конфлікту. У зв'язку з цим ми знову підтверджуємо нашу повну підтримку зусиль у нормандському форматі, ОБСЄ і Тристоронній контактній групі", - зазначили в ЄС.

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