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07.08.19 22:22

Не всі депутати "Слуги народу" розуміють виклики, які перед ними стоять. Мене це лякає, - президент школи економіки Милованов після Трускавця

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов вважає, що не всі майбутні депутати від "Слуги народу" розуміють, наскільки їм багато треба буде працювати і які виклики чекають на них.

Не всі депутати "Слуги народу" розуміють виклики, які перед ними стоять. Мене це лякає, - президент школи економіки Милованов після Трускавця

Як передає Цензор.НЕТ, про це Милованов заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Такий висновок Милованов зробив після тижневого навчання майбутніх депутатів, яке в Трускавці провела KSE.

На його думку, не всі обрані парламентарії розуміють, що потрібно багато працювати, щоб досягти успіху.

"І не всі розуміють, наскільки великі виклики перед ними стоять щодо потенційного підкупу проросійськими силами чи олігархами. Тут я думаю, що люди, на жаль, ще не повністю усвідомлюють. Скажімо так, не всі це побачили. Це мене лякає", - зазначив Милованов.

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