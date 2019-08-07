Не всі депутати "Слуги народу" розуміють виклики, які перед ними стоять. Мене це лякає, - президент школи економіки Милованов після Трускавця

Як передає Цензор.НЕТ, про це Милованов заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Такий висновок Милованов зробив після тижневого навчання майбутніх депутатів, яке в Трускавці провела KSE.

На його думку, не всі обрані парламентарії розуміють, що потрібно багато працювати, щоб досягти успіху.

"І не всі розуміють, наскільки великі виклики перед ними стоять щодо потенційного підкупу проросійськими силами чи олігархами. Тут я думаю, що люди, на жаль, ще не повністю усвідомлюють. Скажімо так, не всі це побачили. Це мене лякає", - зазначив Милованов.

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