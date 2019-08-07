Кількість вишів в Україні залишилася на рівні 20-річної давності, а студентів поменшало майже вдвічі, - Гриневич

Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Глава Міносвіти підтвердила, що конкуренція за місця у вищих навчальних закладах знизилася.

"В хороші університети конкурс є, на рейтингові спеціальності конкурс є. І ми бачимо, наприклад, що у нас є проблема з учителями саме природничих предметів: фізика, математика, хімія. Хороші університети притягують абітурієнтів, як магніти, і вони виграють від широкого конкурсу, тобто коли "місце йде за абітурієнтом", за кращим абітурієнтом", - зазначила Гриневич.

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За словами міністра, мережа університетів буде "впорядкована" "еволюційним шляхом".

"Ми пішли шляхом еволюційним. Ось введення цього принципу "місце за студентом", коли студент сам вибирає, куди йому йти, вже призвело до того, що частина університетів не добирає студентів і тому має скорочуватися. Тому що що таке "менша кількість студентів"? Це означає меншу кількість ставок викладачів, якщо університет не придумує якоїсь цікавої пропозиції", - додала вона.

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