Переговори в нормандському форматі щодо Донбасу на робочому рівні ведуться постійно, - представник МЗС Німеччини Адебар

Про це сказала в середу на брифінгу в Берліні представник федерального уряду Ульріке Деммер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви знаєте, наскільки важливим для нас є Нормандський формат і Мінський процес. На робочому рівні постійно відбуваються розмови. Нічого не можу сказати про те, чи відбулася телефонна розмова", - відповіла Деммер на запитання, чи обговорили вже ситуацію на Донбасі канцлер ФРН Ангела Меркель і Президент України Володимир Зеленський.

Офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар додала, що переговори у Нормандському форматі щодо Мінського процесу на робочому рівні ведуться постійно. За її словами, Берлін стурбований загибеллю 4 українських бійців, "як і кожною ескалацією, кожним проявом насильства в цьому регіоні". У Німеччині, додала Адебар, завжди усвідомлюють, що на Донбасі може щось трапитися, що там дуже хистка ситуація, але сподіваються, що зараз вдасться "попри все владнати ситуацію мирно та розпочати переговори".

"Тим важливіше розпочати процес, який дозволить нам просунутися вперед до переговорів по Мінську; це базис, на якому ми працюємо", - сказала Адебар.

"Ми сподіваємося, що зможемо дещо просунутися восени", - зазначила речниця МЗС.

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Як повідомлялося, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій поблизу Павлополя Донецької області загинуло четверо військовослужбовців одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.