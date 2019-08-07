Окупанти за 1,2 млрд рублів продали колишню дачу Брежнєва в Ялті, яка до 2014 року належала ДУС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Нерухомість продано за 1,2 млрд рублів, повідомила "міністр майнових і земельних відносин" окупованого Криму Анна Анюхіна. За її словами, об'єкт придбано російською юридичною особою, але назву компанії Анюхіна не уточнила.

Про плани продати колишню держдачу стало відомо в березні цього року. Повідомлялося, що кошти від продажу - 1 млрд рублів - враховані окупантами в доходах бюджету Криму на 2019 рік.

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Пансіонат "Гліцинія" - колишні держдачі №1 і №2, де з 1956 по 1989 роки відпочивали і працювали керівники СРСР, зокрема Микита Хрущов, Леонід Брежнєв, Юрій Андропов, Михайло Горбачов. Розташований в селищі Нижня Ореанда (Ялта) на березі моря. З 1989 року, після будівництва держдачі в Форосі, залишалася закритою оздоровницею. У 1997 році утворено пансіонат "Гліцинія". До окупації Криму він належав Держуправлінню справами президента України.