Побратими і волонтери попрощалися із загиблими морськими піхотинцями в морзі Маріуполя. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це священник ПЦУ Любомир Кащій написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Сьогодні 07.08.2019р. в Кальміуському морзі попрощалися із загиблими морськими піхотинцями... Сум і жаль стискав серця воїнам...Четверо загиблих Героїв...Хіба таке прощання мало бути?...Воно повинно було відбутися на площі Свободи і в присутності місцевої влади..Який сором за Маріуполь і їх мешканців, адже завдяки цим воїнам ми маємо змогу жити і працювати. Слава Україні! Слава Героям! Смерть ворогам!"

Волонтер Галина Одноріг зазначила: "Найкращі сини України йдуть на небо. Жодні домовленості за п'ять років не виконувалися. Сльози ..... Біль ..... Рідні ..... вже ангели ..... молодшому виповнилося в травні 20 років ... Спасибі наші рідні!"

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