Більшість представляє стару владу або відповідальна за провал судової реформи, - Маселко про робочу групу Комісії з правової реформи

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Маселко підкреслив: "Президент затвердив Комісію з питань правової реформи.

У Комісію входить робоча група з питань правосуддя, яка має напрацювати механізми виправлення проваленої судової реформи. Її склад дуже красномовний.

Цю групу очолив ректор Нацшколи суддів Микола Оніщук і увійшло 26 членів, з яких:

два діючі члени ВРП (Грищук та Шелест з її подарованою квартирою за мільйон дол.).

колишній член ВККС, якого Порошенко призначив членом ВРП, але Зеленський скасував Указ про його призначення (Василенко)

ще один ексчлен ВРП від Порошенка, призначення якого скасував Зеленський (Ісаков)

діючий член ВККС (Дроздов, якого повязують з Ізовітовою)

колишній член ВККС часів Януковича, який підлягає люстрації, а його сина звільнили за порушення присяги за справи Майдану (Марцинкевич)

4 голів Касаційних судів Верховного Суду (Смокович, Львов, Кравченко, Гулько)

2 суддів Верховного суду (Гудима та Блажівська, яка є дочкою ексзама Пшонки з сумнівними статками)

голова і заступник Ради суддів (Моніч та Бутенко)

суддя Господарського суду м.Києва, якого повязують з Артуром Ємельяновим (Роман Бойко)

ексголова Вищого адмінсуду та суддя КСУ, якого звільнено за порушення присяги (Пасенюк)

два адвокати з однієї юрфірми (Стоянов і Огренчук, яка була невісткою ексголови ВККС часів Януковича Самсіна)

Лише 2 члени комісії (Красносільська та Куйбіда) причетні до розробки радикальних змін, що пропонують громадські організації і які підтримав ще кандидатом Зеленський та партія "Слуга народу" перед виборами.

Тобто абсолютна більшість членів Комісії отримали свої посади завдяки судовій реформі, або відповідальні за провал реформи, або є представниками старої системи, ради зміни якої і запускалась реформа.

Ну і хвилинка гумору: у Положенні про Комісію вказано, що її члени діють на засадах "професіоналізму і доброчесності". Так от з 12 суддів-членів комісії у 5-ти є висновки ГРД про їх недоброчесність. Щодо ще 3 є серйозні сумніви у відповідності їх статків доходам.

Чи можна чекати від такої Комісії "нових облич" радикальних якісних змін запущеної судової реформи ? Як на мене, питання риторичне :(

Разом з тим Руслан Рябошапка та інші представники команди президента активно роздають коментарі про радикальні і першочергові зміни у сфері правосуддя. Дуже цікаво, як їм вдасться виконати обіцяне з такою Комісією".