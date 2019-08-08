Рішення суду в спорі "Громадського ТБ" та С14 створює шкідливий прецедент і може спричинити перешкоду для журналістської роботи, - Дезір

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я переймаюся цим рішенням суду в Україні, оскільки воно створює шкідливий прецедент у країні і може спричинити перешкоду для журналістської роботи", - зазначив Дезір.

Він наголосив, що журналісти мусять мати змогу працювати, "не побоюючись економічних репресій чи покарань".

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"Це рішення є загрозою критичній незалежній журналістиці, і я сподіваюся, що воно буде скасоване через апеляцію", - додав представник ОБСЄ.

Нагадаємо, 6 серпня Господарський суд Києва задовольнив позов націоналістичної організації С14 проти телеканалу "Громадське", який назвав С14 "неонацистською" організацією. Суддя Юлія Картавцева вирішила, що поширена "Громадським" інформація шкодить репутації С14. Телеканал зобов'язали опублікувати рішення суду і стягнути на користь націоналістичної організації 3,5 тис. грн судового збору.

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