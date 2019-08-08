Чоловіка, який двічі вистрілив в охоронця кафе у Полтаві, затримано, - поліція

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник відділу комунікацій ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв, передає Цензор.НЕТ.

"Це місцевий 62-річний мешканець. Під час обшуку в нього був вилучений важливий речовий доказ – зброя, з якої він стріляв, та набої", - сказав Сулаєв.

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Нагадаємо, момент скоєння злочину зафіксувала камера відеоспостереження. На записі видно, що чоловік зупинився біля закладу громадського харчування, аби справити природну потребу. Охоронець кафе зробив йому зауваження. У відповідь перехожий дістав із сумки пістолет і здійснив два постріли в бік охоронця.

Обидві кулі застрягли в голові 40-річного чоловіка. Він перебуває у вкрай тяжкому стані в реанімації Полтавської обласної клінічної лікарні. Його прооперували – провели декомпресійну трепанацію черепа, щоб усунути наслідки набряку мозку та крововиливу. Застряглі кулі вилучати не стали, аби не було гірше.

Інтернет-виданню "Полтавщина" зі своїх джерел стало відомо, що затриманий раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Так, у квітні 2016 року суд оштрафував його за вигулювання собаки без намордника, внаслідок чого була покусана людина. До того ж за останній рік він двічі попадався на крадіжках продуктів із магазинів. Також повідомляється, що впродовж 2006-2015 років він був зареєстрований як фізична особа-підприємець і займався рекламною діяльністю.

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Затриманому вже висунуто підозру в замаху на вбивство.