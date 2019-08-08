Ворог 10 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 8 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу Водяного, а також Лебединського - зі стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться в повідомленні.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:
неподалік Луганського - з автоматичного гранатомета;
двічі поблизу Південного - з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
поблизу Новозванівки - із протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
у районі Зайцевого - з автоматичного гранатомета і снайперської зброї;
неподалік Кримського - із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета", - додали в пресцентрі ООС.
За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.
"Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
поблизу Богданівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
неподалік Водяного - зі стрілецької зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - констатували в штабі ООС.