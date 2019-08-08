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08.08.19 08:09

Ворог 10 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС

7 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Ворог 10 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 8 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Водяного, а також Лебединського - зі стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться в повідомленні.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

неподалік Луганського - з автоматичного гранатомета;
двічі поблизу Південного - з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
поблизу Новозванівки - із протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
у районі Зайцевого - з автоматичного гранатомета і снайперської зброї;
неподалік Кримського - із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета", - додали в пресцентрі ООС.

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За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.

"Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Богданівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
неподалік Водяного - зі стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - констатували в штабі ООС.

Ворог 10 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС 01

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