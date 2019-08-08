Росія цілеспрямовано заміщує кримське населення своїми громадянами, - член Меджлісу Барієв

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі "Радіо Крим.Реалії" висловив глава Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

"Це цілеспрямована політика, і це не вперше, вона завжди проводилася Росією. Вона має позбутися неугодного населення, а з іншого боку - привезти різношерсте, з різних регіонів, яке має впливати на політичні процеси, на вибори ... Тобто населення, яке мислитиме по-російськи, яке більше асоціюватиме себе з Росією, ніж з Україною", - впевнений активіст.

Ескендер Барієв також навів власні дані про те, скільки жителів півострова виїхали і скільки росіян прибули на їхнє місце: "Ми можемо чітко говорити про приблизно 50-60 тисяч тих, хто виїхав ... і про близько 200 тисяч тих, хто приїха у Крим з 2014 року з Росії, згідно з даними нашої організації".

У 2018 році міграційний приріст в анексований Крим за рахунок регіонів сусідньої Росії виявився приблизно в півтора раза більшим, ніж у 2017-му, йдеться у звіті Кримстату, опублікованому 11 лютого. Загалом за останній рік на півострів офіційно переїхало трохи більше 19 тисяч росіян, тоді як у Росію виїхали 17,5 тис. кримчан. У 2017 році в Крим переселилися приблизно 17 тисяч росіян, а 16 тисяч кримчан покинули півострів.

Нагадаємо, раніше член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв повідомив, що від початку року в окупованому Росією Криму були затримані 57 кримських татар.

За даними Меджлісу, в першому півріччі 2019 року зафіксовано 73 незаконні обшуки в Криму (55 - у будинках кримських татар), 69 затримань (57 - кримських татар), 57 допитів, 200 арештів, 381 порушення права на справедливий суд.

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