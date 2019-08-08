НАК "Нафтогаз" зобов'язана у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн, - Кабмін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293, з червня НАК "Нафтогаз" зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про Мінекономрозвитку, де середня митна вартість імпортованого газу в липні становила 4812 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ. Потім Українська енергетична біржа, де газ на серпень в липні продався за ціною 4654 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ. НАК "Нафтогаз" - газ для промисловості за передоплатою, встановленою на серпень 4640 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ. Або за ціною ПСО, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, що на липень розрахована, як 7185 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

Також читайте: Бойко і Медведчук - зрадники і колаборанти, - Коломойський

Ціна газу в серпні для населення, без ПДВ тарифів на транспортування і поставку, становитиме 4640 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 265 грн, ніж ціна в липні 4905 грн", - зазначили в уряді.