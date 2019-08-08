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08.08.19 10:10

Закликаю міжнародну спільноту не допустити подальше утримання під вартою політв'язня Бекірова, - Денісова

Уповноважений з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова закликала представників міжнародної спільноти до сприяння в питанні звільнення з-під варти в окупованому Росією Криму тяжкохворого громадянина України Едема Бекірова.

Закликаю міжнародну спільноту не допустити подальше утримання під вартою політв'язня Бекірова, - Денісова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це омбудсмен Людмила Денісова заявила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні "Верховний суд Республіки Крим" розгляне рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тяжкохворому громадянину України Едему Бекірову. Подальше його утримання у місці несвободи, недопуск незалежного лікаря, відсутність адекватного лікування, ймовірне транспортування до Красноперекопська можуть мати фатальні наслідки для життя", - йдеться в повідомленні.

Денісова наголосила, що рішення Європейського суду з прав людини, які зобов’язують Уряд РФ негайно помістити Едема Бекірова до лікарні і забезпечити йому належне обстеження та лікування, а також допустити незалежних лікарів, не виконуються. Її численні звернення не дали очікуваних результатів.

"Закликаю повноважних представників міжнародної спільноти не допустити подальше утримання Едема Бекірова у місці несвободи та вжити заходів на виконання рішень Європейського суду з прав людини для порятунку життя людини", - пише омбудсмен Денісова.

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Закликаю міжнародну спільноту не допустити подальше утримання під вартою політвязня Бекірова, - Денісова 01

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