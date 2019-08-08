"У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"У наступні роки Україна стрімко зростатиме - до 5-7% (ВВП) на рік. Для цього ми вже цієї осені проведемо низку необхідних реформ, що дозволить зробити Україну "магнітом" для іноземних інвесторів", - заявив він.

"Ми вже почали активну роботу в цьому напрямку, і я з радістю запрошую турецький бізнес до нас до України", - додав Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що до кінця року в Києві заплановано восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

"Ми домовилися про подальше розширення торгово-економічного та інвестиційного співробітництва. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі в 2018 році становлять понад 4 млрд доларів США. Я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу", - додав президент.

"Я з радістю запрошую турецький бізнес до нас в Україну. Я особисто виступаю гарантом вашої комфортної роботи в Україні. Зростаймо разом", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.

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