Жодної "заборгованості" України перед СНД існувати не може, - заступник глави МЗС Боднар

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

"Кремль не полишає спроб у будь-який спосіб повернути Україну під свій контроль, у тому числі через СНД. Україна ніколи не була членом цієї Співдружності, оскільки не підписала Статут СНД. Ми були державою-засновником та учасником Співдружності, і свого часу це мало сенс, але вже шостий рік поспіль Україна не підписує жодного документа, який ухвалюється органами СНД", - зазначив Боднар.

Він поінформував, що з 2014 року Україна припинила сплату внесків до бюджету Співдружності і відтоді не підписувала щорічних рішень про Єдиний бюджет органів Співдружності, тобто не брала на себе зобов’язань зі сплати цих внесків.

"Тому жодної "заборгованості" не може існувати в принципі", - акцентував заступник міністра.

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Боднар додав, що Україна також максимально знизила рівень представленості в засіданнях вищих органів СНД - у деяких заходах брали участь лише керівники закордонних дипломатичних установ виключно з метою захисту національних інтересів нашої держави.

"Отже, Виконком СНД не витрачав кошти на забезпечення роботи української сторони у відповідних засіданнях", - зауважив дипломат.

Окрім того, МЗС відкликало трьох представників України, які працювали на посадах у структурах Співдружності за квотою нашої держави, а в серпні 2018 року було ліквідовано Постпредство України при Координаційних інститутах СНД, нагадав Боднар.

Насамкінець він наголосив, що така жорстка позиція України є абсолютно адекватною реакцією на неспроможність СНД хоч якось реагувати на агресію РФ проти України, незважаючи на те, що такі дії російської сторони грубо порушили засади, на яких свого часу створювалася Співдружність.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Росії заявило, що заборгованість України перед СНД перевищила 300 млн рублів (близько $4,6 млн).

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