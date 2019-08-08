Верховний Суд звільнив від відповідальності черкаського міліціонера Андріяша, засудженого за незаконних арешт активіста Євромайдану

Про це йдеться в постанові суду від 20 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Під час Євромайдану Андріяш був начальником відділення Соснівського райуправління міліції Черкас.

Встановлено, що 27 січня 2014 року він розпорядився затримати активістів Євромайдану, які напередодні брали участь у масових акціях протесту і штурмі Черкаської обласної державної адміністрації.

За його командою спецпризначенці УБОЗу незаконно затримали активіста Юрія Ботнара, який у подальшому був заарештований.

У травні 2016 року міліціонер Андріяш був визнаний за вироком суду винним за ч. 1 ст. 371 (завідомо незаконне затримання) Кримінального кодексу.

Він отримав покарання у вигляді обмеження волі на строк 2 роки з випробувальним терміном тривалістю 1 рік.

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Апеляційний суд у червні 2017 року визнав законним вирок.

Захист міліціонера і прокуратура подали касації до Верховного Суду.

Прокуратура зажадала звільнити Андріяша від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 3-річного терміну давності.

Захист, своєю чергою, зажадав закрити справу проти міліціонера через відсутність складу злочину, зокрема, через відсутність прямого умислу.

Потерпілий активіст Євромайдану просив Верховний Суд касаційні скарги прокурора і захисника відхилити.

За підсумками розгляду справи Верховний Суд частково задовольнив скарги.

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Суд визнав доведеною провину Андріяша і обґрунтованим призначення покарання, але в зв'язку з закінченням строків давності звільнив його від кримінальної відповідальності.