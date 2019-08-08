Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.08.19 11:06

СБУ розморозила інвестиції ArcelorMittal в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища

Представники "ArcelorMittal Кривий Ріг" зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та командою Офісу Президента, з якими домовилися про збільшення інвестицій у сферу захисту навколишнього середовища.

СБУ розморозила інвестиції ArcelorMittal в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища

Про це повідомила пресслужба ArcelorMittal 8 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася наприкінці липня 2019 року. Під час цієї зустрічі сторони домовилися, що СБУ зніме арешт з майна ArcelorMittal. Цей арешт заважав компанії реалізовувати інвестиції її материнської компанії на загальну суму близько 150 млн доларів.

"Компанія отримала можливість продовжити реалізацію інвестиційного проєкту з будівництва комплексу відділення безперервної розливки сталі (МБЛЗ-2,3). Зокрема, відновлено пуско-налагоджувальні роботи, які були зупинені після проведення працівниками СБУ обшуку 20 липня в межах розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК ("Екоцид")", - зазначили в ArcelorMittal.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ArcelorMittal Кривий Ріг" у липні зазнає $1 млн збитків через дії СБУ, - в.о. гендиректора Іванов

20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.

22 липня СБУ заявила, що на підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" виявили джерело підвищеної радіації. Справу порушили за статтею "Екоцид".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ вилучила у "ArcelorMittal Кривий Ріг" частину обладнання, заморожено проект вартістю $150 млн. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100